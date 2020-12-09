В Башкирии за день коронавирусом заразились 148 человек

618 ковид-положительных пациентов находятся на госпитализации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии вновь установлен антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом – за день в республике инфекция подтвердилась у 148 человек. С начала пандемии количество случаев COVID-19 увеличилось до 15 560. Об этом 9 декабря сообщил региональный оперштаб.

За сутки выросло и число умерших от ковида – на одного человек. Всего жертвами инфекции в республике стали 94 жителя. Выздоровели 12702 человека, 162 – за последние сутки.

На данный момент носителями коронавируса являются 2764 человека, 618 из них лежат в больницах, 2146 лечатся дома из-за легкого течения инфекции.