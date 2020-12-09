В Уфе назвали районы с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Уфе составляет 659,4 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главврач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Рафаэль Яппаров назвал районы Уфы с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных. Статистику специалист представил во время оперативного совещания в мэрии.

Всего на учете по вирусу иммунодефицита в башкирской столице стоит 7 487 горожан (4 354 мужчин и 3 133 женщины). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 659,4. Больше всего инфицированных ВИЧ проживает в Калининском (1 891), Орджоникидзевском (1 382) и Октябрьском (1 231) районах. Далее следуют Советский (1 013), Кировский (873), Ленинский (599) и Демский (598) районы.

Всего в Башкирии выявлено 21 242 горожанина с ВИЧ-инфекцией: 12 210 мужчин и 9032 женщины. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 524,4.