Хабиров подписал закон о повышении штрафов за уличную торговлю в неположенном месте

В Башкирии повысился предельный штраф для граждан за незаконную уличную торговлю

Глава Башкирии Радий Хабиров 7 декабря подписал закон о повышении штрафов за уличную торговлю в неположенном месте. Соответствующую норму 26 ноября приняли депутаты местного парламента.

Согласно новому закону, в республике повышен верхний порог штрафа для граждан – c 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей, а также введена ответственность для юрлиц за повторное нарушение.

Теперь «осуществление уличной торговли или оказание бытовых услуг на территории общего пользования в неустановленных для этих целей местах» карается следующими штрафами:

– для граждан: от 500 до 3 тысяч рублей (за повторное нарушение – от 4 до 5 тысяч рублей);

– для должностных лиц – от 12 до 40 тысяч рублей (от 40 до 50 тысяч рублей);

– для юрлиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (от 100 до 150 тысяч рублей).

Закон вступит в силу через 10 дней.