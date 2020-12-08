«Ее словно подменили!»: пропавшую в Уфе 18-летнюю девушку видели в странной компании

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В Уфе родные Анастасии Виноградовой не могут найти себе места от беспокойства: их 18-летняя дочь пропала более полугода назад, и до сих пор никто не знает, что могло произойти с молодой девушкой.

- Настя родилась в Уфе, потом долгое время жила в Бирске, а в начале этого года снова вернулась в Уфу, где ее словно подменили. С матерью она выходила на связь в последний раз в феврале, я с ней виделась в марте, а потом она просто перестала отвечать на наши звонки и сообщения. Где и с кем она жила тут в Уфе, мы не знали, Настя не любила об этом говорить, - вздыхает сестра девушки Владлена.

Родным удалось выяснить, что девушка часто появлялась в Черниковке, неподалеку от 17 больницы, где общалась с разными асоциальными элементами. Но даже знакомые Насти говорят, что сами ее давно не видели.

По словам родственницы Анастасии, мать еще в апреле подала заявление о пропаже дочери в полицию, но там ей отказали в поисках якобы «из-за карантина». Сейчас родные переживают, что девушка могла связаться с криминальной компании и поэтому срочно хотят ее найти.

Приметы: рост: около 155 см, худощавое телосложение, волосы рыжие, но часто красится в темный цвет.

Особые приметы: на лодыжке есть татуировка в виде цифры «13».

Если вам что-то известно о местонахождении молодой девушки, просьба связаться с ее родственниками по телефону 8(987)031-68-77 (Владлена).