Под Уфой после аварии мужчину зажало в искореженном автомобиле

Фото: УГЗ г. Уфы

Накануне днем под Уфой произошла серьезная авария. На повороте в поселок Тимашево столкнулись «ГАЗель» и ВАЗ-21009. Как рассказали очевидцы аварии, водителя отечественного автомобиля ослепило солнце, и он не заметил грузовик на повороте. В итоге несчастного зажало в искореженном автомобиле, поэтому очевидцы, как ни старались, не могли его вытащить из машины. К тому же произошел разлив топлива, и в любой момент автомобиль мог вспыхнуть, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Как рассказали в Управлении гражданской защиты г. Уфы, с помощью специнструмента спасатели помогли мужчине, у которого зажало ноги, выбраться из машины и передали его медикам, а также предотвратили возгорание.

Позже родственники пострадавшего с прискорбием сообщили, что несмотря на все старания врачей водитель все же скончался в больнице от полученных травм.