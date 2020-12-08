В Минздраве раскрыли личность 93-й жертвы коронавируса в Башкирии

Ожирение, болезни сердца и легких, сахарный диабет - самые распространенные риски тяжелого течения ковида Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минздраве рассказали о новом летальном случае от осложнений коронавируса в Башкирии. 93-й жертвой ковида стала 61-летняя уфимка, страдавшая такими серьезными заболеваниями как ожирение, ишемическая болезнь сердца и ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови – Ред.).

Также напомним, что сегодня в Башкирии был поставлен новый антирекорд по суточному числу заболевших – 147 новых заболевших. Большая часть из них с бессимптомной или легкой формой лечатся дома, еще 616 госпитализированы. 45 человек находятся в тяжелом состоянии, а 13 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.