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Коронавирус Covid-19

В Минздраве раскрыли личность 93-й жертвы коронавируса в Башкирии

Как и в предыдущих случаях, у умершей были серьезные сопутствующие заболевания
Яна БАЗЕКИНА
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Ожирение, болезни сердца и легких, сахарный диабет - самые распространенные риски тяжелого течения ковида

Ожирение, болезни сердца и легких, сахарный диабет - самые распространенные риски тяжелого течения ковида

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минздраве рассказали о новом летальном случае от осложнений коронавируса в Башкирии. 93-й жертвой ковида стала 61-летняя уфимка, страдавшая такими серьезными заболеваниями как ожирение, ишемическая болезнь сердца и ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови – Ред.).

Также напомним, что сегодня в Башкирии был поставлен новый антирекорд по суточному числу заболевших – 147 новых заболевших. Большая часть из них с бессимптомной или легкой формой лечатся дома, еще 616 госпитализированы. 45 человек находятся в тяжелом состоянии, а 13 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.