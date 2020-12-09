Пара из Башкирии после отравления впала в кому и скончалась в больнице

В квартире погибших работала следственно-оперативная группа

В башкирском городе Янауле сожительствующие мужчина и женщина после отравления впали в кому и скончались в больнице. Об сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Пару с диагнозом «токсическое действие алкоголя» скорая помощь доставила в реанимационное отделение городской больницы утром 4 декабря. К этому моменту оба уже впали в кому. Днем скончалась 36-летняя женщина, а к вечеру – ее 32-летний мужчина. Медики передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Следственно-оперативная группа направилась в квартиру погибших.

С места происшествия криминалисты изъяли маринованные грибы, канистру со стеклоомывающей жидкостью и 14 флаконов антисептического раствора. Все это было отдано на изучение специалистам.