Тарасова и Кадейкина добавили в состав сборной России на Кубок Первого канала

Тарасов и Кадейкин вошли в новый состав сборной России на Кубок Первого канала Фото: hcsalavat.ru

Двоих игроков «Салавата Юлаева» вызвали в сборной России на второй этап Евротура.

Напомним, что 7 декабря были объявлены списки игроков, которые примут участие во втором этапе хоккейного Евротура – Кубке Первого канала. Примечательно, что в составе сборнызх России и Финляндии не было ни одного игрока «Салавата Юлаева».

А уже на следующий день, 8 декабря в Федерации хоккея России сообщили, что вратарь Даниил Тарасов вызван на замену Михаилу Бердину из СКА, а нападающий Александр Кадейкин заменит еще одного игрока питерского клуба - Владислава Каменева.

Первый матч, в котором можно будет увидеть игру уфимских хоккеистов в составе сборной, состоится 17 декабря. В этот день сборная России встретится с хоккеистами из Швеции.