В башкирском городе рядом с остановкой обнаружили труп женщины

фото: соцсети

Днем 8 декабря в башкирском Нефтекамске на остановке рядом с городским центром культуры был обнаружен труп пожилой женщины. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, по предварительным данным, скончалась 72-летняя горожанка. На перекрестке Юбилейного проспекта и улицы Ленина ее сбил водитель автобуса «НефАЗ». Пенсионерка получила тяжелые травмы и умерла на месте.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.