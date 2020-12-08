Некоторые жители Башкирии, заболевшие коронавирусом на работе, могут получить сертификат на 49 тысяч рублей

Заявление на предоставление сертификата можно подать до конца текущего года

Некоторые категории жителей Башкирии, заболевшие коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, могут получить сертификат на 14-дневное пребывание в санатории. Его номинал составляет 49 тысяч рублей, сообщили в Минтруда республики.

Право на получение сертификатов имеют не все переболевшие граждане, а только относящиеся к определенным категориям по роду своей деятельности. В число таких жителей входят:

– работники государственных больниц и частных клиник, оказывающих помощь пациентам с COVID-19;

– работники учреждений социального обслуживания – приютов и детских домов;

– соцработники, в том числе из некоммерческих организаций;

– волонтеры;

– сотрудники Роспотребнадзора и Центре эпидемиологии Башкирии, работающие с биоматериалами и следящие за соблюдением режима самоизоляции;

– сотрудники полиции и МЧС.

Прием заявлений о предоставлении сертификата будет осуществляться вплоть до 31 декабря 2020 года. Воспользоваться им заявители смогут до конца 2021 года.