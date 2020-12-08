Молодой парень из Башкирии притворился девушкой и получил 680 тысяч рублей

Молодой парень из Башкирии притворится девушкой и получил 680 тысяч рублей Фото: Елена ВАХРУШЕВА

21-летний житель Башкирии притворился девушкой и в интернете и обманул 55-летнего владимирца на 680 тысяч рублей.

Началась странная история летом 2020 года. В интернете 55-летний гражданин познакомился с персонажем, который представился девушкой. Между собеседниками развились отношения на расстоянии.

В какой-то момент жулик из Уфы придумали для своего альтер эго необычную легенду. Загадочная «девушка» рассказала владимирцу, что угодила в неприятности – попала на лечение в психиатрическую клинику. Мужчина откликнулся и пообещал подруге помочь с деньгами.

Наши коллеги из «КП-Владимир» сообщают, что всего мошенник «вытянул» из доверчивого мужчины порядка 680 тысяч рублей, переведенных через интернет. Владимирец раскусил жулика и обратился в полицию.

Поймать преступника было не так сложно. Вскоре его доставили во Владимир для проведения следственных действий. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.