Уфимскую школу эвакуировали в первый очный учебный день

Фото: Рустем АХУНОВ

Настоящим приключением обернулся для учеников одной из уфимских школ первый день учебы после дистанта. Во время уроков неожиданно зазвенела сирена, после чего учителя начали спешно выводить ребят на улицу. Всего здание школы поспешили покинуть 835 человек, включая 779 учеников и 56 сотрудников.

- Мы едва успели накинуть куртки, все вещи тоже оставили в классе. Нас быстро вывели на улицу и завели в здание спортивной школы, где мы пробыли около 30 минут, - рассказывает ученица школы. – Потом мы спокойно вернулись в школу, учителя нас успокоили, что все в порядке.

Как уточнил собственный источник «КП-Уфа», в правоохранительные органы обратился именно директор школы, который, инспектируя школьный музей Боевой славы, обнаружил странный металлический предмет, напоминающий артиллерийский снаряд. Опасаясь, что снаряд может быть боевым, руководитель школы обратился за помощью. В итоге в школу прибыла саперная группа, которая внимательно осмотрела подозрительную находку, внутри которого оказалась обычная земля, поэтому никакой опасности для учеников и учителей предмет не представлял.