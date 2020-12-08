В Уфе после ухода вице-мэра произошли кадровые перестановки

фото: администрация Уфы

В Уфе должность вице-мэра по вопросам транспорта и связи занял Аскат Хайруллин, ранее курировавший строительный блок. Об этом 8 декабря во время оперативного совещания сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Рустем Газизов.

Напомним, пост вице-мэра по транспорту стал вакантным после того как его оставил Ильдар Юланов. Чиновник перешел работать в «Башкиравтодор» в качестве генерального директора.

Кто заменит Хайруллина на должности замглавы администрации по строительству, пока неизвестно. Пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов сказал «КП-Уфа», что «назначения не было».

Хайруллин Аскат Рифгатович родился в городе Белебее в 1964 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, по специальности инженер-строитель. До перехода на госслужбу работал генеральным директором «Башкортостаннефтезаводстрой»