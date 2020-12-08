СК не подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении экс-чиновника, которого критиковал Хабиров

В СК отрицают возбуждение уголовного дела в отношении Ильшата Ситдикова

Сегодня утром, 8 декабря, ряд государственных СМИ написал о том, что экс-глава Баймакского района Башкирии Ильшат Ситдиков оказался обвиняемым по уголовному делу о халатности. Поводом для этого якобы стал некачественно построенный по госзаказу стадион «Труд» в городе Баймаке. На возведение спортивного объекта, которое началось еще в 2013 году, было выделено порядка 80 млн рублей. В эксплуатацию арену так и не ввели. Теперь ее надо ремонтировать. Там протекает кровля, прогнили трибуны, а стены в помещениях покрылись грибком и плесенью.

В пресс-службе Следственного комитета информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего чиновника не подтвердили. Тем не менее «КП-Уфа» известно, что следователи проверяют законность действий застройщика, который занимался стадионом, и деятельность чиновников районной администрации.

Отметим, что ровно месяц назад злополучный стадион вспоминал глава Башкирии Радий Хабиров. Он назвал арену «примером человеческой безалаберности». На необходимость возбуждения уголовного дела руководитель региона намекнул во время оперативного совещания в правительстве. Он возмутился тем, что по итогам проверок контрольно-счетной палаты нет серьезных разбирательств:

– За 80 млн [рублей] поиздевалась эта команда [экс-главы Баймакского района Ильшата] Ситдикова. Все совершенно очевидно. Почему человек в тюрьме не сидит за это? – сказал тогда Хабиров.