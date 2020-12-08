Минздрав Башкирии рассказал, кому противопоказана вакцина от COVID-19

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В Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса – 1200 доз. По словам замминистра здравоохранения республики Ирины Кононовой, они предназначены для медиков, учителей и полицейских. Об этом чиновница сообщила во время еженедельного брифинга 8 декабря.

– Медицинские и педагогические работники будут вакцинироваться в поликлиниках. Сотрудники правоохранительных органов получат вакцину в условиях медсанчасти МВД, – пояснила Кононова. – Вакцина предназначена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет – это та категория, на которой были проведены клинические испытания.

Замминистра также отметила, что прививаться не будут беременные и кормящие женщины – «это обычные ограничения практически для всех лекарственных препаратов». Противопоказаниями для вакцины является острый инфекционный процесс либо обострение инфекционного заболевания.

Кононова подчеркнула, что порядок вакцинации «пока не массовый»: «Порядок у нас проводится в ручном режиме: с каждым пациентом будет заполняться анкета, выдана памятка о поведении после вакцинации».