«Им даже есть нечего»: в Башкирии волонтеры спасают мать с детьми, которая сбежала от мужа-тирана

Волонтеры АНО «Радуга добра» спасают семью из Стерлитамака, которой нечего есть.

Местная жительница Алина попала в тяжелую ситуацию с двумя детьми после того, как сбежала от мужа-тирана, который над ней издевался и избивал. Женщина ушла от него и купила комнату в бараке без удобств на материнский капитал. Сейчас она в одиночку ухаживает за детьми, которым 6 и 4,5 года.

Условия в жилище плохие настолько, насколько это возможно: нет воды дома, туалета, негде мыться, приходиться делать это в тазике, а на стенах плесень. Волонтеры характеризуют Алину как непьющую - она убирается, сама печет хлеб и ухаживает за детьми. Никаких выплат она не получает, приставы давно заблокировали банковскую карту за долги по коммуналке – женщина тратит все деньги на уход за старшей дочерью, она инвалид, ей постоянно нужны лекарства и подгузники.

- Мы ей периодически помогаем. Сейчас мы хотим им сделать ремонт, потому что условия просто адские. Она хоть и убирается, поддерживает чистоту, но жить там невыносимо, - рассказала волонтер Регина Биргулиева. – В первую очередь, хотим убрать плесень, купить диван – старшая дочь под себя ходит в туалет.

Если вы хотите помочь женщине финансово или продуктами, свяжитесь с волонтером Региной по телефону – 8-919-616-60-26.