В мэрии Уфы сообщили, когда включат новогоднюю иллюминацию и новую пиксельную елку

Вся иллюминация в городе начнет работать 10 декабря

Праздничная новогодняя иллюминация в Уфе будет включена 10 декабря, а новая пиксельная елка – 14 числа. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Рустем Хамитов. По его словам, сейчас «Уфагорсвет» «завершает ревизию и монтаж иллюминации».

Установка новой пиксельной елки, которая появится на Советской площади, запланирована на 10 декабря. Спустя четыре дня сооружение будет полностью готово к работе. Контракт на покупку этой конструкции был заключен 1 декабря. Праздничное искусственное дерево обошлось бюджету башкирской столицы в 12 млн рублей.