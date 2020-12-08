Уфимцы смогут оценить проекты памятника генералу Шаймуратову

фото: vk.com / Радий Хабиров

Жители Уфы смогут оценить проекты памятника генералу Минигали Шаймуратову. Монумент будет размещен в центре Советской площади. Посмотреть на трехмерные макеты можно будет с 14 по 16 декабря в конгресс-холле «Торатау». Там в эти дни пройдет выставка 19 конкурсных работ. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Нам предложили несколько вариантов, наспех сделанных в разных творческих мастерских. Чтобы не принимать скоропалительных решений, мы объявили конкурс на действительно выдающийся проект памятника, – рассказал Хабиров. – На него поступили 19 эскизов и трёхмерных моделей. Давайте вместе взглянем на эти варианты - вероятно, среди них есть макет памятника, который мы установим.

На выставке в «Торатау» посетителям раздадут специальные бланки, чтобы можно было оставить отзыв на тот или иной проект памятника. Хабиров пообещал, что конкурсная комиссия «учтет каждое мнение».

Время посещения выставки: с 11.00 до 20.00. Предварительная запись по телефону +7-927-327-77-24 (с 10.00 до 17.00).