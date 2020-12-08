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Парламент Башкирии проверит эффективность наказаний за выпас скота из-за гибели трех подростков в ДТП

К этой работе будет подключено сразу несколько ведомств
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парламент проверит исполнимость наказаний за выпас скота

Парламент проверит исполнимость наказаний за выпас скота

Башкирский парламент намерен проверить эффективность исполнения наказаний за неконтролируемый выпас скота. Поводом для этого стала гибель трех подростков в ДТП с вышедшими на дорогу лошадью и жеребенком.

– Законодательно у нас данный вопрос [ответственности за неконтролируемый выпас скота] отрегулирован лучше, чем где-либо в стране. Другое дело – насколько эффективно исполняется закон, привлекаются ли в действительности виновные […] к ответственности. Если уровень наложения и взыскания штрафов минимальный, то само по себе повышение штрафов ничего не даст, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

По словам председателя парламента, особенно остро проблема с выпасом скота стоит в Зауралье, «но не лишена актуальности в целом по сельской местности». «Необходимо изучить статистику за последние два-три года, сколько таких ДТП происходит, в какой местности, сколько штрафов накладывается в районах и каков процент взыскания». К этой работе будут подключены сразу несколько ведомств: комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, ГИБДД, Минюст и Управление ветеринарии. Курировать их взаимодействие будет вице-спикер Госсобрания Рустам Ишмухаметов.