Парламент Башкирии проверит эффективность наказаний за выпас скота из-за гибели трех подростков в ДТП

Парламент проверит исполнимость наказаний за выпас скота

Башкирский парламент намерен проверить эффективность исполнения наказаний за неконтролируемый выпас скота. Поводом для этого стала гибель трех подростков в ДТП с вышедшими на дорогу лошадью и жеребенком.

– Законодательно у нас данный вопрос [ответственности за неконтролируемый выпас скота] отрегулирован лучше, чем где-либо в стране. Другое дело – насколько эффективно исполняется закон, привлекаются ли в действительности виновные […] к ответственности. Если уровень наложения и взыскания штрафов минимальный, то само по себе повышение штрафов ничего не даст, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

По словам председателя парламента, особенно остро проблема с выпасом скота стоит в Зауралье, «но не лишена актуальности в целом по сельской местности». «Необходимо изучить статистику за последние два-три года, сколько таких ДТП происходит, в какой местности, сколько штрафов накладывается в районах и каков процент взыскания». К этой работе будут подключены сразу несколько ведомств: комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, ГИБДД, Минюст и Управление ветеринарии. Курировать их взаимодействие будет вице-спикер Госсобрания Рустам Ишмухаметов.