В Башкирии за сутки зафиксировано 147 случаев коронавируса, это рекорд с начала пандемии

Число зараженных коронавирусом в Башкирии продолжает расти рекордными темпами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за минувшие сутки было зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции. В республике это рекорд по приросту зараженных с начала пандемии. Общее число заболевших за все время составило 15 412 человек. Данные 8 декабря сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от коронавируса увеличилось на одного человека. Всего жертвами COVID-19 в регионе стали 93 жителя. По выздоровлению за прошедшие 24 часа выписан 121 пациент, за все время – 12 540.

На лечении остаются 2779 человек: 616 лежат в больницах, 2163 переносят инфекцию в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.