Власти Башкирии определили дату приема пациентов в новом инфекционном центре

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Новый инфекционный центр в башкирском городе Стерлитамаке начнет прием пациентов с коронавирусной инфекцией после 12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Накануне, 7 декабря, на территории отстроенного за 50 дней медучреждения состоялась закладка «Аллеи здоровья». Это событие посетило руководство региона – глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров.

– Главное в нынешних условиях – оказать поддержку врачам и системе здравоохранения в целом. Для этого мы принимали такие нестандартные решения, в кратчайшие сроки построили два инфекционных госпиталя. Борьбу с коронавирусом я рассматриваю как вызов, из которого мы должны выйти сильнее, чем были, – сказал Хабиров во время своей речи на открытии больницы.

Строительство новой «инфекционки» началось 10 октября и завершилось к 1 декабря. Площадь лечебницы составляет около 15 тысяч квадратных метров, вместимость – 350 коек. В медучреждении есть взрослые и детские отделения, а также реанимационные палаты, родильный и хирургический корпуса. После пандемии коронавируса власти намерены сделать из этого центра многопрофильную больницу.