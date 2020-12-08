В ночном пожаре в Башкирии погибли 3 человека

фото: МЧС РБ

Пожар в Баймакском районе Башкирии минувшей ночью унес жизни трех человек. Об этом сообщило региональное МЧС.

8 декабря в половине третьего ночи в аварийную службу позвонил глава Ишмурзинского сельсовета. Он рассказал, что на улице Крестьянской села Ишмурзино открытым пламенем горит бревенчатый жилой дом. Спасатели – семь человек с тремя единицами техники – смогли ликвидировать горение только в 3:43. Во время тушения они обнаружили тела троих погибших жильцов: 35- и 31-летних мужчин и 56-летней женщины.

– К месту происшествия выехал заместитель начальника Главного управления МЧС Башкирии Алексей Головко. Также направлена оперативная группа Главного управления и испытательная пожарная лаборатория, – передали в МЧС.

Напомним, ночью уже в Бижбулякском районе Башкирии погибли четыре человека – молодая семья с двумя детьми.