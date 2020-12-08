В Башкирии за 9 месяцев 2020 года объем инвестиций вырос на 22,5 млрд рублей

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В Башкирии за 9 месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 209,6 млрд рублей. Это на 4,3% (или на 22,5 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года. По номинальному показателю инвестиций республика сейчас занимает 13-е место по стране и второе по ПФО. Данные на оперативном совещании в региональном правительстве представил министр экономического развития Рустам Муратов.

По словам чиновника, наибольший вклад в темы роста инвестиций внесли добыча полезных ископаемых (+15,5%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (+43,5%), а также сельское хозяйства и рыбоводство (+20,2%).

Глава Башкирии Радий Хабиров после доклада министра отметил, что экономика Башкирии находится «в рабочем и бодром состоянии», однако «надо думать о следующем годе».