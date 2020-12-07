В Башкирии 19 школьников покончили с собой в 2020 году

В 2019 году в Башкирии суицид совершил 31 подросток Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Башкирии за 11 месяцев 2020 года с собой покончили 19 школьников. В прошлом году этот показатель был больше – 31 случай суицида. Об этом в эфире «Эхо Москвы в Уфе» сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Суициды есть. Их, конечно, меньше, чем в прошлом году, но это совершенно меня не радует. Каждое самоубийство, каждая смерть ребенка – трагедия для нас, родителей, школы, сверстников, одноклассников, – отметил чиновник. – Вину с себя не снимаем. За каждый случай переживаем.

Он признал, что со стороны Минобра «есть недоработки» в части профилактики и выявления предсуицидального поведения: «где-то не доходим до каждого психолога, классных руководителей, не обеспечиваем их методическими разработками». По словам Хажина, «порядка 30%» школьных психологов не имеют профессионального образования – как правило, это педагоги, просто прошедшие дополнительную подготовку.