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«Башавтотранс» приостановил облуживание пригородного маршрута

Об этом сообщил сам перевозчик
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Автобусы "Башавтотранса" перестанут ездить по пригородному маршруту

Автобусы "Башавтотранса" перестанут ездить по пригородному маршруту

Государственный автоперевозчик «Башавтотранс» с 7 декабря приостановил обслуживание одного из пригородных маршрутов. Речь идет о рейсе №120: «Уфа (Южный автовокзал) – Станция Мусино». Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Там не уточнили, когда на этот маршрут вернутся автобусы «Башавтотранса». Ранее пассажирские машины отправлялись дважды в день от Южного автовокзала (9:30 и 15:00) и от Станции Мусино (10:50 и 16:20).

Напомним, ранее Минтранс сообщил, что автобусы одного уфимского рейса были обеспечены валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.