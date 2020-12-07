«Башавтотранс» приостановил облуживание пригородного маршрута

Автобусы "Башавтотранса" перестанут ездить по пригородному маршруту

Государственный автоперевозчик «Башавтотранс» с 7 декабря приостановил обслуживание одного из пригородных маршрутов. Речь идет о рейсе №120: «Уфа (Южный автовокзал) – Станция Мусино». Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Там не уточнили, когда на этот маршрут вернутся автобусы «Башавтотранса». Ранее пассажирские машины отправлялись дважды в день от Южного автовокзала (9:30 и 15:00) и от Станции Мусино (10:50 и 16:20).

Напомним, ранее Минтранс сообщил, что автобусы одного уфимского рейса были обеспечены валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.