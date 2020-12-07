Руководителей детского лагеря в Башкирии приговорили к реальным срокам за гибель подростка

Семья погибшего подростка

В Бирском районе Башкирии директора детского лагеря «Чайка» и его заместителя приговорили к реальным срокам за смерть подростка. Юноша погиб после падения на него башни флагштока. Фигурантов уголовного дела – мужчин 48 лет и 41 года – судили за нарушение требований охраны труда и за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Напомним, инцидент произошел 3 июня 2019 года. При установке волейбольной сетки на территории лагеря подросток вытащил верхний штырь, удерживающий мачту флагштока рядом с полем, из-за чего та упала на другого 15-летнего юношу. Он получил тяжкий вред здоровью и скончался на месте.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что подсудимые привлекли к уборке и благоустройству лагеря несовершеннолетних ребят, не заключая с ними трудовых отношений. В СК отметили, что юношей допустили работать без опыта, обучения, стажировки и инструктажа.

Подсудимые вину в совершенных преступлениях не признали. Их приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, каждого обязали выплатить семье погибшего подростка по миллиону рублей.