В уфимских дворах появится около 140 новогодних елок – мэрия

В Уфе будет обустроено 80 горок и 55 ледовых городков Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В текущем зимнем сезоне в уфимских дворах появится около 140 новогодних елок, 80 горок и 55 ледовых городков. Об этом 7 декабря сообщили в администрации города. Там напомнили, что решение об увеличении числа праздничных площадок под Новый год было принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

– Это поможет избежать большого скопления людей на одной площадке, – отметили в мэрии.

В Уфе для праздничных народных гуляний будут действовать три основные площадки: площадь имени Салавата Юлаева и Советской площадь с пиксельными елками, а также площадь имени Ленина с натуральной лесной красавицей.