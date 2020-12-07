Минздрав Башкирии сообщил подробности о двух последних жертвах коронавируса

Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 92 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Министерство здравоохранения Башкирии представило информацию о двух последних жертвах коронавируса. Напомним, по официальным данным на 7 декабря всего от COVID-19 в республике скончались 92 человека.

Как сообщили в ведомстве, в регионе умер 80-летний пенсионер из города Гусь-Хрустальный. Из сопутствующих заболеваний у него была желчекаменная болезнь, острый калькулезный холецистит, гипертоническая болезнь второй стадии. Ковид также стал причиной смерти для 68-летней уфимки. У нее в анамнезе значился сахарный диабет второй типа и гипоксическая ишемическая энцефалопатия.

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заболело 15 265 человек, выздоровело – 12 419.