В уфимской квартире обнаружена супружеская пара в бессознательном состоянии

Супружескую пару в бессознательном состоянии доставили в 13-ю больницу

Накануне в полночь в одной из квартир на севере Уфы были обнаружены 39-летние мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Их нашли родственники, которые впоследствии обратились к медикам и спасательным службам.

По данным собственного источник "КП-Уфа", пострадавшие оказались супружеской парой. «Скорая» доставила их в 13-ю больницу с диагнозом "отравление угарным газом". Для обследования газового оборудования в доме была вызвана аварийная бригада.

– Утечек и неисправностей в системе газоснабжения обнаружено не было, однако выявлены нарушения в работе дымохода (обратная тяга). Подача газа в квартиры подъезда была приостановлена до устранения нарушений, – передали в Управлении гражданской защиты по Уфе.