В Уфе третий день разыскивают без вести пропавшего 12-летнего мальчика

фото: "Поиск детей - Уфа"

В башкирской столице без вести пропал 12-летний Даниил О. Он ушел из дома 4 декабря и перестал выходить на связь с родственникам. Об этом сообщила волонтерская организация «Поиск детей – Уфа».

Как уточнил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, к розыску ребенка подключились полицейские. Мальчик ушел из дома ранним утром – около 7:45. Известно, что он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ранее уже пропадал.

Приметы Даниила: рост – 150 см, крепкое телосложение, темные волосы, длинная челка, большие глаза. В день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном и мехом, сине-сиреневую рубашку, темно-синие джинсы и черную обувь на шнурках.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Даниила, просят обратиться в полицию (02) или по дежурному телефону организации «Поиск детей-Уфа (8-927-969-89-19 или 8-996-106-56-69).