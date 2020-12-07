Названы районы Башкирии, в которых чаще всего находят уклонистов от армии

В войска было отправлено 3044 призывников из Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич назвал районы Башкирии, в которых лучше всего разыскивают уклонистов от призыва в армию. Он озвучил данные во время оперативного совещания в региональном правительстве.

– По итогам весеннего призыва неявившихся по вызову на призывные комиссии числилось порядка 2,5 тысячи человек. На сегодняшний день из них разысканы 30%, – отметил Блажевич.

Лучших результатов по розыску призывников добились:

– Ишимбайский район – 11,3% числятся в розыски по уклонению от службы (было 44 – стало 5);

– Кармаскалинский район – 26,6% (было 15 – стало 4);

– Баймакский район – 40% (было 35 – стало 14);

– Уфимский район – 23,7 (было 118 – стало 28);

– Орджоникидзевский район Уфы – 54,2% (было 84 – стало 45).

По промежуточным итогам осеннего призыва, на призывные комиссии было вызвано 18 тысяч человек, призвано на службу 3947 (норма - 4 тысячи), отправлено в войска 3044. По словам Блажевича, 211 срочников подали жалобы и с «высокой долей вероятности не будут призваны».