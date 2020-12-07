Cемья из Башкирии, в которой ребенок случайно выпил марганцовку, вновь столкнулась с трудностями

Мама Арслана Диана рассказала, что на сегодняшний день собрано 578 тысяч рублей из 7 миллионов.

В прошлом месяце «КП-Уфа» писала про семью из Башкирии, в которой произошла трагедия – 5-ти месячный малыш случайно выпил марганцовку. Мальчик получил серьезные ожоги, и ему требуется операция, которую могут сделать только в Израиле.

Мама Арслана Диана рассказала, что на сегодняшний день собрано 578 тысяч рублей из 7 миллионов.

- Арслан чувствует себя хорошо, бегает, прыгает. Мы также сонируемся. Но столкнулись с проблемой – сбор остановился. Активно переводили деньги, набралось больше 500 тысяч, а сейчас – тишина. Никто не помогает, - сказала Диана.

Напомним, что малыш дышит через установленную пластиковую трубку в горле, самостоятельно он этого делать не может. Трубка часто забивается мокротой, и, если ее не чистить, ребенок задыхается.

Если вы хотите помочь, это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка – 5469060024712405 (Диана Хабировна Атангулова).