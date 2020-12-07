В Башкирии за день от коронавируса скончались два человека

В Башкирии резко выросло число жертв коронавируса

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека. С начала пандемии жертвами COVID-19 стало 92 жителя республики. Данные 7 декабря представило региональное министерство здравоохранения.

Прирост зараженных за последние 24 часа составил 144 человека. Всего ковидом заболели 15 265 человек. Выписано по выздоровлению за весь период 12 419 пациентов, за вчерашний день – четверо.

Сейчас коронавирусом активно болеют 2754 человека: 580 лежат в больницах, 2174 лечатся амбулаторно, сидя дома на самоизоляции.