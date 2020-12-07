Радий Хабиров прокомментировал ДТП в Башкирии, где погибли подростки

Удар был такой силы, что сам водитель и его 15-летняя пассажирка погибли на месте

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 7 декабря Радий Хабиров прокомментировал смертельное ДТП, которое произошло в ночь на 6 декабря в Абзелиловском районе. Как ранее сообщала «КП-Уфа» здесь погибли и пострадали подростки 15 и 16 лет.

Глава республики поручил министру транспорта Алану Марзаева совместно с ГИБДД уделить внимание этой ситуации.

- Опять же эта история. Неконтролируемый выпас лошадей. Что там с этим у нас? Понятно, что за это и административное наказание есть. Надо посмотреть, - сказал Хабиров.

Он также напомнил, что в то время, когда находился в Баймаке, поднимал этот вопрос.

Напомним, что авария произошла возле деревни Атавды. Здесь 16-летний парень за рулем «Нексии» наехал на лошадь и жеребенка. Удар был такой силы, что сам водитель и его 15-летняя пассажирка погибли на месте, а в карете скорой скончался еще один несовершеннолетний. В ДТП пострадали еще двое, они находятся в Белорецкой ЦРБ. Они находятся в тяжелом состоянии.