Министр здравоохранения Башкирии ушел в отпуск

В Башкирии на время сменился министра здравоохранения

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ушел в отпуск. Его обязанности исполняет заместитель Динара Еникеева. Об этом стало известно сегодня, 7 декабря, во время оперативного совещания в региональном правительстве: впервые за несколько месяцев информацию по коронавирусной инфекции в регионе представил не сам министр, а его зам Еникеева.

Информацию об уходе Забелина в отпуск «КП-Уфа» подтвердила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина. При этом глава республики Радий Хабиров во время того же оперативного совещания сказал, что «Максим Васильевич на один день отпросился». С чем это связано, он не уточнил.

Динара Еникеева, которая формально сейчас возглавляет ведомство, работает там заместителем министра с 2011 года.