В Башкирии привьют 1200 человек от коронавируса

В минувшую пятницу 4 декабря в республику завезли первую партию вакцины от коронавируса

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 7 декабря стало известно, что в минувшую пятницу 4 декабря в республику завезли первую партию вакцины от коронавируса в количестве 1200 штук.

- Сегодня мы распределяем и начинаем прививать, - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Динара Еникеева.

Напомним, что ранее на «Здравчасе» 26 ноября Максим Забелин заявлял, что первой партией привьют социальных работников, врачей и полицейских. Изменились ли планы сейчас – неизвестно. Уточненную информацию в течение дня предоставят в минздраве Башкирии.