В Башкирии за сутки число зараженных ковидом увеличилось на 144 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о главы Минздрава Динара Еникеева озвучила новые данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за последние сутки было зарегистрировано 144 новых случая, а общее число заболевших в Башкирии составляет уже 15265 человек. Большинство из них (48 процентов) – это люди в возрасте 26-50 человек. В стационарах на лечении сейчас находятся 580 жителей республики. Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в отделении реанимации, еще 11 подключены к аппарату ИВЛ.

Новых данных о летальных исходах не озвучено, число жертв ковида в республике по-прежнему составляет 90 человек. Еще 12419 жителей республики выписаны с полным выздоровлением – это 81,4 % от числа всех заболевших с начала эпидемии.

Что касается свободного коечного фонда, сейчас в республике он составляет 20 процентов. Все больницы в полном объеме оснащены запасом СИЗов, лекарствами.