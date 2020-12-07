В Башкирии подросток взял у родителей машину и устроил встречное ДТП: пострадала 3-летняя девочка

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Стерлитамаке при встречном ДТП пострадала 3-летняя девочка. Авария произошла ночью 7 ноября, сообщила региональная Госавтоинспекция.

На улице Курчатова столкнулись «Лада Приора» под управлением 17-летнего юноши без водительских прав, и Toyota XA, за рулем которой находился 29-летний мужчина. В результате происшествия травмы получили 20-летний пассажир из отечественного авто и 3-летняя девочка из иномарки.

– Со слов подростка, он взял автомобиль без спроса у родителей, – рассказали в ГИБДД.

В дорожной полиции начали проверку по факту инцидента.