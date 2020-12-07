В Уфе в одной из квартир в многоэтажке обнаружили тело 13-летнего подростка

Фото: Архив КП

На днях в одной из многоэтажек на проспекте Октября в Уфе произошла трагедия. Родные нашли мертвым 13-летнего подростка. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, парень учился в седьмом классе обычной школы.

По словам собеседника, с места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли системный блок от компьютера и сотовый телефон, принадлежащий погибшему. Теперь следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти подростка.

Примечательно, что меньше месяца назад в том же доме уже хоронили подростка. 20 ноября под окнами высотки нашли тело пятиклассника.