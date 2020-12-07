В Уфе скончался второй пешеход, сбитый накануне на Сельской Богородской

Фото: Рустем Ахунов

Накануне стало известно, что в больнице Уфы скончался 76-летний мужчина, который пострадал в аварии накануне. В минувшую субботу, 5 декабря, на улице Сельской Богородской 28-летний водитель за рулем «Hyundai Elantra» сбил шедших по краю дороги пожилых супругов. 79-летняя женщина скончалась на месте ДТП, а ее спутника госпитализировали.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, пожилой мужчина скончался в больничной палате в минувшее воскресенье, 6 декабря.

Сейчас расследованием инцидента занимаются сотрудники ГИБДД по Башкирии. В пресс-службе ведомства отмечали, что одной из причин аварии стало отсутствие тротуара на этом участке дороги.