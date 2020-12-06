СМИ: глава Башкирии планирует изменить антиковидные правила

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Источники государственного информационного агентства «Башинформ» утверждают, что в начале следующей недели глава Башкирии Радий Хабиров подпишет изменения в указ о коронавирусных ограничениях. По информации госсми, очередные поправки коснутся нахождения детей и подростков в торговых центрах.

По данным «Башинформа», Хабиров планирует отменить ограничения, по которым детям и подросткам было запрещено приходить в ТЦ без сопровождения взрослых. Напомним, этот указ был подписан 9 ноября.

По последним данным Минздрава Башкирии за прошедшие сутки в Башкирии медики зафиксировали 146 новых случаев коронавируса, а два пациента с подтвержденным ковидом скончались. Всего за время пандемии COVID-19 в регионе скончались 90 человек.