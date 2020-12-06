Прокуратура Башкирии займется расследованием смертельного ДТП, где погибли трое подростков

Фото: ГИБДД по Башкирии

Расследованием смертельного ДТП в Абзелиловском районе Башкирии, где погибли трое подростков, займется республиканская прокуратура. На месте происшествия побывал и.о. прокурора района и взял дело на контроль. На данный момент известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

Напомним, жуткая авария произошла в ночь на воскресенье, 6 декабря. На сельской дороге в районе деревни Атавды Daewoo Nexia, за рулем которой находился 16-летний парень, сбила лошадь с жеребенком. От удара машина вылетела в кювет.

На месте ДТП погибли сам водитель и его 15-летняя пассажирка. В карете скорой помощи скончался еще один молодой человек 16-ти лет. Еще двух девушек, которые находились в салоне, отвезли в Белорецкую ЦРБ. Сейчас состояние одной из них стабильно тяжелое, а второй – средней тяжести.