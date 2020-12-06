Последний житель Башкирии, участвовавший в битве под Москвой, отметил 100-летний юбилей

Фото: Волонтеры Победы

В минувшую субботу, 5 декабря, ветеран Великой Отечественной войны Яков Коноплев отметил сразу две памятные для себя даты – 100-летний юбилей и 79-летие начала контрнаступления советских войск под Москвой. Сегодня уфимец Яков Николаевич – последний участник тех событий, который проживает на территории Башкирии. В день векового юбилея его навестили участники движения волонтеры Победы.

В день своего рождения 79 лет назад Яков Коноплев принимал участие в контрнаступлении под Москвой. Затем была оборона Сталинграда и освобождение Харькова. За годы войны он был награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», а также орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды.

«Комсомольская правда – Уфа» присоединяется к поздравлениям и желает Якову Николаевичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!