«Уфа» обыграла «Ростов» в гостях и покинула зону прямого вылета

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 6 декабря, в Ростове-на-Дону прошел матч 17-го тура РПЛ. Местный «Ростов» принимал «Уфу» на домашнем стадионе и сенсационно потерпел поражение. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу уфимских футболистов.

Единственный гол в этой встрече забил легионер «Уфы» Комен Андрич. На 70-й минуте он получил хорошую передачу от Олега Данченко и отправил мяч в сетку.

Победа «горожан» над «Ростовом», который до этого матча занимал четвертое место в турнирной таблице, иначе как сенсацией не назовешь. Три очка, завоеванные в этой игре, позволили подопечным Рашида Рахимова покинуть зону прямого вылета и переместиться на 14-е место.

Победа над «Ростовом» стала для «Уфы» второй подряд. Ранее на домашнем поле «горожане» одолели «Тамбов» со счетом 4:0. К слову, на матч с ростовчанами не смог поехать главный тренер уфимцев – у Рахимова поднялось давление, и он решил не лететь. К счастью, состояние здоровья наставника команды не вызывает опасений, пояснили в пресс-службе клуба.