Беременная звезда национальной эстрады Гузель Уразова удивила поклонников

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Звезда башкирской и татарской национальной эстрады Гузель Уразова вновь удивила поклонников. В своем Инстаграм она выложила видео выступления на открытии магазина в одном из ТЦ города Октябрьский. Артистка поет для небольшой группы людей. На кадрах видно, что сейчас она находится в положении. Ранее «КП-Уфа» писала, что в семье Гузель ждут четвертого ребенка.

Поклонники певицы от души порадовались ее живому и очень эмоциональному выступлению.

- Такая «зажигалочка»! – восторгается одна из поклонниц певицы.

Но в комментариях ее попросили поберечь себя и воздержаться от разъездов по гастролям.

- Гузель, не рискуйте. Много сейчас болеют ОРВИ и ковидом. Берегите себя и свою семью, - пишет одна из поклонниц в комментариях.