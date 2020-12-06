Власти города Башкирии оградили детей от «опасной» горки

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Житель города Октябрьский написал пост в социальных сетях, где показал, как местная детвора катается на несанкционированных горках. Некоторые из этих горок заканчиваются на проезжей части, поэтому такие забавы вызывают беспокойство у взрослых.

- Из-за пандемии, в этом году горки на площади устанавливать не будут, поэтому растеет число появлении самостоятельных небезопасных горок, рядом с дорогами и столбами. Разрешенная пока только одна - на Спартаке, - пишет житель Октябрьского.

Автор поста подчеркнул, что в соседнем городе Туймазы местная администрация установила горку на центральной площади.

- Вроде одна республика, одни ковид правила, - сетует автор. Он также призвал жителей города совместными усилиями залить «разрешенную» горку. Место для ее установки должны выбрать сами жители.