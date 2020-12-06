Минздрав Башкирии раскрыл личности трех последних жертв коронавируса в республике

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Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 90 человек, сообщает региональный Минздрав. Только за прошедшие сутки в больницах скончались два человека. Общее количество зараженных с начала пандемии COVID-19 в республике составило 15 121 человек. При этом только за последние сутки медики выявили еще 146 случаев ковида.

Минздрав Башкирии раскрыл личности трех последних жертв коронавируса. В субботу, 5 декабря, стало известно о 88-й жертве ковида. Ей оказалась 60-летняя женщина из Уфы. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что у пациентки были сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, стенозирующий коронаросклероз, гипертоническая болезнь.

Сегодня, 6 декабря, стало известно о смерти еще двоих пациентов с коронавирусом. 89-й жертвой болезни стал 77-летний житель Уфы, у которого обнаружили сопутствующие заболевания: атеросклероз, кардиосклероз, хронический пиелонефрит, бронхит.

90-й пациент, скончавшийся от коронавируса – 68-летний мужчина из Уфы. У него были сопутствующие заболевания в виде ХОБЛ, буллезная инфезема, хроническая венозная недостаточность, варикозное расширение вен.