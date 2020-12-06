Актер Дмитрий Дюжев посетил башкирский город Сибай с моноспектаклем «Евгений Онегин»

Фото: соцсети мэра Сибая

Накануне в Сибай с постановкой моноспектакля «Евгений Онегин» приехал знаменитый российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев. Под руководством народной артистки РСФСР Антонины Кузнецовой он сыграл все роли в спектакле, премьера которого состоялась в местном Башкирском драмтеатре имени Мубарякова.

Свой моноспектакль Дмитрий Дюжев посвятил волонтерам и медицинским работникам, которые собрались в театре по случаю Международного дня добровольца. Двухчасовой спектакль не оставил равнодушными никого из собравшихся. Как пишет издание «Сибайский рабочий», зрители по достоинству оценили постановку. Мэр Сибая Рустем Афзалов на память о столице башкирского Зауралья подарил Дмитрию Дюжеву картину из яшмы.