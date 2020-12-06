В Уфе скончался оператор башкирского телевидения Ильдар Насретдинов

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Как стало известно «Комсомольской правде-Уфа», накануне после продолжительной болезни скончался ветеран башкирского телевидения Ильдар Насретдинов. В последнее время он работал главным оператором в ГУП ТРК «Башкортостан». О причинах его скоропостижной кончины пока ничего не известно.

Коллеги Ильдара Насретдинова из ГТРК «Башкортостан» сообщают, что по словам родных он боролся с коронавирусом и его последствиями. В Минздраве Башкирии эту информацию пока не подтверждают. О времени и месте прощания с прославленным оператором сообщат отдельно.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Ильдара Насретдинова.

Напомним, осенью этого года скончалась известная телеведущая и корреспондент ГТРК «Башкортостан» Галина Заводникова.