В Башкирии за сутки скончались два пациента с коронавирусом

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Сегодня, 6 декабря 2020 года, Всероссийский информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подтвердил два случая смерти пациентов с коронавирусом в Башкирии. По данным федерального ресурса, в регионе на сегодняшний день выявлено 146 новых случая заражения COVID-19.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки с полным выздоровлением из больниц Башкирии выписались 18 человек.

К слову, в соседних с Башкирией регионах ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной. Например, за сутки в Татарстане скончались три пациента с коронавирусом, в Пермском крае 17 человек, в Свердловской области 15, а в Челябинской – 3 пациента с подтвержденным ковидом.